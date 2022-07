Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di magdy_luna è una perfetta cameriera del Boar Hat

Mentre in Italia prosegue la serializzazione di The Four Knights of the Apocalypse, il manga sequel di The Seven Deadly Sins, i fan di certo non hanno dimenticato i personaggi dell'opera originale. A riprova di ciò ecco un nuovo cosplay di Elizabeth firmato magdy_luna.

Elizabeth è la protagonista femminile di The Seven Deadly Sins, nonché la principessa del regno di Liones. Suo malgrado è dovuta fuggire dalla capitale per mettersi alla disperata ricerca dei Sette Peccati Capitali, un leggendario quanto temuto ordine di ex-cavalieri, che potrebbe aiutarla a riportare la pace e sventare un tremendo complotto ai danni della famiglia reale. La sua ricerca la porterà a incontrare Meliodas, il capitano dei Sette Peccati Capitali e insieme a lui si metterà in viaggio per trovare gli altri membri.

Magdy_luna ha deciso di rappresentare Elizabeth usando il costume più noto dai fan della serie, ovvero quella da cameriera del Boar Hat, la taverna mobile di Meliodas, un travestimento adottato dalla principessa durante i suoi viaggi come copertura per celare la sua identità principesca.

