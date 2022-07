Offerte Amazon Prime Day: Dying Light 2: Stay Human disponibile in sconto

Le offerte del Prime Day di Amazon proseguono con Dying Light 2: Stay Human, disponibile in sconto. Il gioco è disponibile anche in versione Deluxe, con un leggero sovrapprezzo. Dying Light 2: Stay Human raggiunge il suo prezzo più basso per PC, dove costa 34,97€. A seguire troviamo le versioni PlayStation 4 e Xbox One, a 44,97€ (entrambe aggiornabili alla versione next-gen inserendo il disco). Nel caso foste interessati, è disponibile in sconto anche la Deluxe Edition, a 59,97€.

Dopo gli eventi del primo Dying Light, il virus ha vinto e la civiltà è tornata in un periodo cupo, dove bisogna stare attenti a chi fidarsi. Nei panni del protagonista ci troveremo a vivere all'interno di uno degli ultimi insediamenti ancora in piedi, ma che si trova sull'orlo della distruzione.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Dying Light 2 Stay Human

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.