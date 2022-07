Offerte Amazon Prime Day: Demon Slayer the Hinokami Chronicles in forte sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day arrivano su Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, gioco che entra in sconto. Il gioco è disponibile in sconto per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è venduto a 34,97€, con uno sconto del 42% dal prezzo originale. Ricordamo inoltre che la versione PlayStation 4 e aggiornabile a PlayStation 5, stessa cosa con la versione Xbox, compatibile anche con Xbox Series X/S.

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles è ispirato all'omonimo manga/anime e permette di controllare in gioco gli iconici personaggi come Tanjiro e Nezuko, combattendo in battaglie online e in locale.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- the Hinokami Chronicles

