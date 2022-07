Offerte Amazon Prime Day: Crash Bandicoot 4, Team Racing e N.Sane Trilogy in sconto

Le offerte Amazon di oggi portano un po' di sconti per i Prime Day sui giochi di Crash Bandicoot. I giochi scontati che possiamo vedere sono Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch, ultimo capitolo della serie uscito di recente, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, raccolta e rimasterizzazione dei primi tre capitoli per PlayStation 4, e Crash Team Racing Nitro-Fueled, nuova iterazione di corse con i kart dedicate a Crash. Se i primi due giochi sono molto vicini tra loro, condividendo il gameplay, l'ultimo invece è uno spin-off dedicato a delle pazze corse su quattro ruote. I giochi in questione hanno tutti dei fantastici sconti, a partire da Crash Bandicoot 4, venduto per Switch a 23,99€, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy PS4, venduto a 19,99€ e Crash Team Racing Nitro-Fueled per Switch, al prezzo di 20,99€.

Crash Bandicoot 4 - It's about time

