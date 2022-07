Offerte Amazon Prime Day: cuffie wireless Sony WH-1000XM4 in super sconto

Grazie alle offerte di Amazon per il Prime Day è possibile acquistare le cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore Sony WH-1000XM4 con uno sconto non indifferente, il quale potrebbe non durare ancora molto tempo. Le cuffie Sony WH-1000XM4 in questo specifico caso si presentano con la necessità di sborsare un totale di solamente 239,00€, permettendovi di mettere mano sul gioiellino in maniera alquanto conveniente grazie all'Amazon Prime Day e alla riduzione presente.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 si presentano con supporto alla cancellazione attiva del rumore, con una batteria davvero di qualità. Questa è in grado di durare fino a un totale di 30 ore e grazie alla ricarica rapida permette di ottenere 5 ore di riproduzione in soli 10 minuti, con supporto anche ad Alexa, Siri e Google Assistant. L'offerta è valida su tutte e tre le colorazioni, blu, argento e nero.

Sony WH-1000XM4

