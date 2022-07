Offerte Amazon Prime Day: memoria Xbox Series S/X Seagate 1TB in forte sconto

Le offerte per il Prime Day di Amazon permettono di acquistare la scheda di espansione per Xbox Series X/S realizzata da parte di Seagate, nel suo taglio da 1 TB, che risulta per il momento acquistabile a un prezzo che risulta decisamente scontato. La memoria di archiviazione Seagate da 1 TB per Xbox Series X/S, grazie alle offerte del Prime Day può essere acquistata per un totale di solamente 229,99€, con una riduzione sul totale del 4% da non sottovalutare per tutti coloro che non vedono l'ora di mettere mano sul prodotto.

Parliamo di un sistema di archiviazione compatibile con le console di nuova generazione realizzate da parte di Microsoft, che risulta decisamente facile da collegare e non richiede alcun tipo d installazione o aggiornamento, e anzi permette di fruire di tutti titoli che generalmente girano sulla versione base senza compromessi.

Seagate 1TB memoria Xbox Series X/S

