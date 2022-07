Dragon Ball Z: Hideo Kojima, Gabe Newell e altre star videoludiche hanno recitato in una parodia

Incredibile ma vero, Hideo Kojima, Gabe Newell, Hironobu Sakaguchi, Cliff Bleszinski e altre super-star dell'industria videoludica hanno recitato in una parodia di Dragon Ball Z che replica l'epica saga di Majin Bu. Il loro contributo, come potrete vedere nel video qua sopra all'incirca al minuto 9:30, è stato decisivo per sconfiggere il temibile villain.

Il filmato è stato pubblicato dal canale YouTube Mega64, gestito da un team di attori specializzato in parodie legate al mondo dei videogiochi, anime e film. Questa volta hanno deciso di fare le cose in grande, riassumendo l'intera saga di Majin Bu in un video di poco più di 10 minuti e avvalendosi dell'aiuto di figure di spicco del mondo videoludico e non solo.

Come possiamo vedere nel filmato, Hideo Kojima, Gabe Newell, Hironobu Sakaguchi, Hideki Kamiya, Swery, Cliff Bleszinski, assieme a YouTuber, attori e comici danno una mano a Goku alzando le mani verso il cielo per prestare la loro energia vitale per la Sfera Genkidama (o Energia Sferica) con cui il nostro eroe riesce a sconfiggere definitivamente Majin Bu.

Il solo vedere Newell, Kojima e Sakaguchi sbracciarsi con così tanto entusiasmo rende questa parodia persino più epica dell'originale, vi sfidiamo a contraddirci.