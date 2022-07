Doom 4: spunta un video gameplay della versione cancellata

Il canale YouTube Noclip ha pubblicato un video che mostra delle sequenze di gameplay Doom 4, il gioco cancellato da id Software prima di realizzare il Doom del 2016 per PC, PS4 e Xbox One. Potrete vedere il filmato nel player in testa alla notizia.

Il video è stato pubblicato come parte della "missione per la preservazione dei videogiochi" di Noclip, canale diventato famoso grazie ai video documentari sul mondo videoludico realizzati tramite crowdfunding e su commissione. Sul loro canale, ad esempio, trovate anche i making of di Horizon Zero Dawn e Fallout 76, giusto per citarne alcuni.

Il filmato mostra una sequenza di gameplay di circa due minuti di quello che dove essere Doom 4 in cui il protagonista si avventura in una sistema fognario e affronta un Imp con una doppietta. Successivamente vediamo anche una serie di animazioni legate ai combattimenti corpo a corpo.

Doom 4 era stato annunciato nel maggio del 2008 e stando alle informazioni emerse negli anni successivi, doveva trattarsi di un gioco ben differente dagli altri capitoli della serie, con un focus maggiore sulla narrativa e un gameplay per certi versi simile ai titoli della serie Call of Duty dell'epoca. Il progetto venne abbandonato nel 2013 e dalle sue ceneri nacque il Doom del 2016. Nel video di Noclip viene svelato tra l'altro che parte degli assets di Doom 4 vennero utilizzati nella Tech Demo del Doom del 2016, per poi essere sostituiti da altri nuovi di zecca.