Baldur's Gate: Dark Alliance 2: data di uscita annunciata per la remaster per PC e console

Interplay e Black Isle Studios hanno annunciato la data di uscita di Baldur's Gate: Dark Alliance 2. La remaster debutterà su PC (Steam, Epic Games Store e GOG), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch il 20 luglio 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un gameplay trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Originariamente uscito su PS2 e Xbox nell'ormai lontano gennaio del 2004, questa riedizione può vantare una serie di migliore grafiche e risoluzione 4K sulle piattaforme supportate, così come il multiplayer cooperativo in locale per due giocatori. Il gioco inoltre supporta il remote play su Steam ed è un titolo Verificato per Steam Deck.

"Il male indicibile è tornato nella leggendaria città di Baldur's Gate. Una chiamata per gli avventurieri risuona attraverso la terra merlata. Astuti guerrieri e audaci utilizzatori di magia sono disperatamente necessari per reclamare Baldur's Gate da un'oscura stregoneria che minaccia tutti sul suo cammino", recita la descrizione ufficiale di Baldur's Gate: Dark Alliance 2.

"Combatti a modo tuo o lancia potenti incantesimi attraverso oltre 80 livelli pericolosi. Aree nascoste, personaggi segreti e centinaia di oggetti da scoprire, personalizzare e utilizzare. Forgia armi e armature magiche uniche per massimizzare i danni che infliggi in battaglia. Conquista orde di bestie ed eserciti di Hobgoblin, Ghoul, Golem e temuti Draghi. Avvincenti modalità di gioco per uno o due giocatori cooperative."