Amazon Prime Gaming: 6 nuovi giochi gratis disponibili, tra cui Mass Effect Legendary Edition

Da ora sono disponibili altri sei giochi gratis con Amazon Prime Gaming, lanciati in occasione dell'Amazon Prime Day del 12 e 13 luglio. I titoli in questione sono GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Republic Commando.

Potrete riscattare i nuovi giochi gratuiti visitate il sito ufficiale della piattaforma a questo indirizzo, effettuate l'accesso con le proprie credenziali Amazon (e dell'account Origin di EA in questo caso specifico) e cliccate sul pulsante "Riscatta" accanto a ogni contenuto gratuito. Tenete presente che avete tempo fino a domani, 13 luglio 2022, per riscattare i sei giochi sopracitati, così come quelli della raccolta Free Loading.

In totale, sommando anche i quattro giochi gratis di Amazon Gaming di luglio 2022 e i 25 dell'iniziativa Free Loading, gli abbonati a Prime possono riscattare la bellezza di 35 giochi, ecco la lista completa:

Amazon Prime Day:

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Free Loading

10 Second Ninja X

8Doors: Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year - 10 Pack

Rain World

Road Trip - 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Giochi gratis di luglio 2022: