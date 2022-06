Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di luglio 2022 sono stati annunciati

Amazon ha annunciato i giochi gratis per PC di luglio 2022 di Amazon Prime Gaming. A partire da venerdì 1 luglio potrete riscattare gratuitamente 4 nuovi giochi, ovvero Maniac Mansion, Suzerain, Fell Seal: Arbiter's Mark e Fishing: North Atlantic.

Maniac Mansion è probabilmente la novità di maggior spessore. Si tratta di un grande classico del genere punta e clicca pubblicato nel lontano 1987 influenzandone il genere. In Suzerain, invece, vestiremo i panni del presidente di una nazione fittizia in procinto di entrare in guerra, con le nostre decisioni che cambieranno inevitabilmente il futuro del paese e del mondo intero.

Fell Seal: Arbiter's Mark è un GDR tattico a turni con visuale isometrica ispirato a classici del genere, come Final Fantasy Tactics. Infine Fishing: North Atlantic è, come suggerisce il nome, un simulatore di pesca nell'Oceano Atlantico.

Per ottenere i giochi gratis di Amazon Prime Gaming è necessario semplicemente visitare il sito ufficiale della piattaforma a questo indirizzo, effettuare l'accesso con le proprie credenziali Amazon e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto a ogni contenuto gratuito.

I titoli sopracitati si vanno ad aggiungere alla raccolta di 25 giochi gratis, tra indie e classici, disponibile dalla scorsa settimana e che potrete riscattare entro il 13 luglio. Ma non è finita qui: il 12 - 13 luglio in occasione dell'Amazon Prime Day 2022 potrete ottenere altri 6 giochi gratis, ovvero GRID Legends, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Republic Commando. In totale parliamo dunque di ben 35 titoli in regalo.