Monster Hunter Rise su Steam registra un nuovo record di giocatori grazie a Sunbreak

Con il lancio di Monster Hunter Rise: Sunbreak è stato infranto il record per numero di giocatori contemporanei connessi su Steam dell'hunting game di Capcom.

Stando ai dati forniti da SteamDB, circa tre ore fa il numero di giocatori di Monster Hunter Rise era di 194.459 giocatori, battendo il precedente record di 134.262 giocatori registrato a ridosso del lancio del gioco base, il che è un risultato decisamente notevole. Vedremo se il record verrà nuovamente infranto durante il weekend, ovvero quando i giocatori avranno maggiore tempo libero a disposizione per concentrarsi alle cacce ai gigantomostri.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile da oggi sia per PC che per Nintendo Switch. Per accedere ai contenuti del DLC i giocatori devono aver completato la Missione base di caccia 7★: Dea del tuono. Questa massiccia espansione introduce nuovi mostri, quest, meccaniche di gioco, mappe e il Grado Maestro, che propone missioni di livello più alto rispetto all'Alto Grado del gioco base. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise: Sunbreak.

