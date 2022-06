Nintendo: fan acquista 40.000 dollari di azioni della compagnia per avere un nuovo F-Zero

Un fan di lunga data di Nintendo ha acquistato 40.000 dollari di azioni della compagnia (più precisamente 5,6 milioni di yen), solo per avere il diritto di intervenire durante una riunione degli azionisti e chiedere un nuovo F-Zero.

Il fan ha posto la domanda direttamente al presidente Shuntaro Furukawa. In realtà è stato abbastanza sibillino e gli ha chiesto se fosse stata presa in considerazione la possibilità di rilanciare alcuni franchise molto amati dai fan, nello specifico quello F-Zero, congelato dal 2004.

La persona in questione avrebbe potuto vincere il premio di fan dell'anno, se i giocatori PlayStation non avessero iniziato a inviare le foto dei loro peni agli sviluppatori di Sony Santa Monica come merce di scambio per farsi dire la data d'uscita di God of War: Ragnarok.

Comunque sia il fan di Nintendo, che è voluto rimanere anonimo ma dispone di un profilo Twitter, ha detto alla testata Insider di aver acquistato 100 azioni di Nintendo a 56.430 yen l'una, dopo aver venduto delle azioni di un'altra compagnia: "Gioco con i titoli di Nintendo da quando ero un bambino e tra tutti non ne ho mai abbastanza del senso di velocità di F-Zero."

Il sito VGC ha tradotto la risposta di Fukurawa alla domanda del fan: "Realisticamente, è molto difficile sviluppare nuovi giochi e remake, seguiti inclusi, per tutti i franchise di Nintendo chiesti dai fan, ma siamo grati e apprezziamo le aspettative che i nostri fan hanno per i nostri giochi."

Shinnya Takahashi, un alto dirigente della compagnia, è stato più ottimista in merito: "Valutiamo continuamente come sviluppare nuovi titoli e remake che possano piacere a tanti giocatori."