Outriders Worldslayer è disponibile da oggi per tutte le piattaforme

Outriders Worldslayer è disponibile da oggi per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic e Windows Store), Google Stadia e Nvidia GeForce Now. Si tratta di una enorme espansione del gioco, realizzata da People Can Fly (Gears of War: Judgment, Painkiller, Bulletstorm) in collaborazione con Square Enix External Studios.

Vediamo il trailer di lancio di Outriders Worldslayer:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

OUTRIDERS WORLDSLAYER è un brutale looter shooter ambientato in un universo fantascientifico cupo, dove creerai il tuo Outrider scegliendo una tra 4 potenti classi. Gioca per conto tuo o unisciti a un massimo di altri due giocatori in cooperativa a entrata e uscita, iniziando dalla campagna di OUTRIDERS originale o usando il nuovo potenziamento al livello 30 per gettarti direttamente nei contenuti di WORLDSLAYER con un Outrider adeguatamente equipaggiato.

In WORLDSLAYER attraverserai il letale e variegato pianeta Enoch e affronterai la Mutazione più letale mai incontrata, Ereshkigal, nello scontro finale per la sopravvivenza dell'umanità. Dopo ti attendono orrori ancora più grandi nell'esperienza endgame nuova di zecca, la Prova di Tarya Gratar. Padroneggia fino a 40 Tier Apocalisse di difficoltà per ottenere l'equipaggiamento più potente in assoluto.

Diventa una divinità del campo di battaglia combinando sparatorie aggressive, poteri violenti e un arsenale pieno di armi ed equipaggiamento incredibili e personalizzabili. Sfrutta il nuovo albero dei Pax e i livelli Ascensione, nuovi arrivi nel già ampio parco di personalizzazione libera delle classi di OUTRIDERS WORLDSLAYER, per giocare come vuoi tu e costruire l'Outrider perfetto.

"In OUTRIDERS WORLDSLAYER abbiamo preso le parti migliori dell'originale OUTRIDERS e le abbiamo ampliate, rifinite e migliorate, mettendoci ancora più cose da fare", ha dichiarato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios. "Non si è mai visto uno sparatutto dall'azione così intensa combinato a un tale livello di personalizzazione delle classi, libertà nello stile di gioco e loot spettacolare. Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto dai virtuosi team di People Can Fly e Square Enix per questa nuova evoluzione di OUTRIDERS e non vediamo l'ora di scoprire il futuro del franchise".