Gotham Knights: una nuova clip mostra Robin in azione

Warner Bros. Games Montreal ha pubblicato una nuova clip di Gotham Knights, per mostrare in azione uno dei personaggi giocabili: Robin. Come potete vedere si tratta di una breve sequenza di combattimento, in cui Robin si teletrasporta sui nemici per poi iniziare a picchiarli con la sua arma.

Sicuramente interessante il modo in cui cade sui nemici, ma notevole anche la fluidità del combattimento. Staremo a vedere come sarà la versione finale. I Gotham Knigths sono complessivamente quattro: Cappuccio Rosso, Robin, Batgirl e Nightwing. Leggiamo la descrizione di Robin:

Tim Drake potrà anche essere il più giovane membro della Bat-famiglia, ma è anche il più geniale ed è un maestro nel metodo deduttivo. Crede fermamente nella missione di Batman ed è mosso dalla convinzione che Gotham City abbia bisogno più che mai di un eroe e non di piangerne la perdita. Batman era un mentore del più alto calibro, l'incarnazione del tipo d'uomo che Tim desidera diventare.

Tim è un combattente esperto armato di bastone e abile nelle tecniche furtive, inoltre ha una formazione in guerra psicologica e in scienze comportamentali che gli permette di portare a termine qualsiasi missione.