Bandai Namco potrebbe aver subito un attacco hacker dal gruppo BlackCat

Bandai Namco, il publisher di numerosi giochi di stampo orientale tra cui Elden Ring, Dark Souls e Tekken, potrebbe essere stata colpita da un attacco informatico, stando alle dichiarazioni del gruppo ransomware ALPHV, anche conosciuto come BlackCat, che afferma di aver bucato le difese della compagnia.

Il Ransomware è un malware usato dai cybercriminali per chiedere un riscatto (ransom in inglese) alle proprie vittime. Solitamente chi utilizza questo espediente blocca l'accesso ai dati presenti in un dispositivo, minacciando il malcapitato di divulgarli pubblicamente. Stando alle informazioni condivise dall'FBI sono oltre 60 le compagnie colpite dagli attacchi informatici di BlackCat tra novembre 2021 a marzo 2022.

Lo scorso anno anche CD Projekt RED è stata vittima di un attacco ransomware, con i dati rubati alla compagnia che sono trapelati in rete, incluso il codice sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, nonché i dati personali dei dipendenti. In passato anche Capcom, Nvidia ed Electronic Arts sono state vittime di attacchi informatici.

Insomma parliamo di una situazione piuttosto delicata, considerando che Bandai Namco è un publisher enorme, che vanta nel proprio portafoglio di IP quelle di Elden Ring, Dark Souls, Tekken, i JRPG Tales of, Pac-Man, Ace Combat, nonché numerosi giochi su licenza basati su anime e manga di successo, come Dragon Ball.

Al momento la compagnia giapponese non ha confermato né smentito le dichiarazioni di ALPHV/BlackCat sull'attacco informatico. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in merito.