Offerte Amazon Prime Day: Google Chromecast e Crhomecast con Google TV in sconto

Le offerte Amazon per i Prime Day partono in anticipo con Google Chromecast, disponibile in offerta sia da solo che con Google TV. Il dispositivo, che nelle due versioni è di colorazione rispettivamente antracite e bianca, è in sconto in entrambi i casi. Il dispositivo base, Google Chromecast, che di solito viene venduto a 39€, ora si trova in sconto del 15%, scendendo a 33,24€ venduto e spedito da Amazon. Il dispositivo, collegato all'ingresso HDMI del TV, permette di trasmettere qualunque contenuto dalle proprie app smartphone in modo pratico e veloce. Differente storia per il Google Chromecast con Google TV: il dispositivo, disponibile a 59,99€ (al posto di 69,99€) presenta un telecomando, delle applicazioni installabili e una compatibilità con il 4K e l'HDR. In questo caso, non è necessario possedere un dispositivo per trasmettere, visto che ci pensa il Chromecast a gestire le app e i contenuti.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Chromecast con Google TV

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.