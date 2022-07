House Flipper, la recensione del simulatore di ristrutturatore di case

La recensione di House Flipper arriva soltanto ora, almeno sulle pagine di Multiplayer.it, ma il gioco Empyrean è in circolazione già da un po'. La verità è che lo avevamo sottovalutato, accolto con quel sorrisino beffardo che faranno in tanti di voi, davanti al solito simulatore fuori dai canoni. Invece in questi anni House Flipper si è trasformato, da che era uno strambo simulatore di tuttofare, in un'esperienza ben strutturata e piuttosto soddisfacente. La prova è nel numero di contenuti aggiuntivi usciti in questi ultimi due anni: c'è quello dedicato alle case lussuose, agli animali domestici, al giardinaggio e alle fattorie, e probabilmente l'offerta non finirà qua. House Flipper è un successo, più di due milioni di copie solo su PC, con le espansioni migliori arrivate a vendere anche oltre le 500.000 copie. Non male per un team di dieci persone...

Provare per credere House Flipper: ripensare da zero un appartamento non è così facile come sembra, ma dà molta soddisfazione Il successo di House Flipper è inaspettato per un progetto simile, ma si può comprendere se finalmente si mettono da parte i pregiudizi e si fa partire il gioco. House Flipper ha una sua struttura tanto semplice quanto ben congegnata, che infonde al gioco una caratteristica che si trova soltanto nei simulatori migliori: ti ci fa credere. Quando finisci di armeggiare con i sanitari di una casa, tramonta il sole e decidi di ritornartene in ufficio, sei oramai totalmente immerso in un nuovo stile di vita. E magari, mentre il gioco carica il cambio di ambientazione, ti metti pure a pensare a cose tipo "per quella villa meglio una cucina all'americana in ciliegio, o un open space con angolo cottura?". Succede pure che dopo una decina di ore con House Flipper inizi a farti un po' schifo da solo, pensando che tutti questi lavori avresti potuto farli davvero; ma parliamo di un buon gioco e un buon gioco sa infonderti anche la speranza che davvero, prima o poi, riuscirai a trasformare lo sgabuzzino di casa in un trilocale con piscina. Allora ci riprovi, e ci rigiochi una, due, cinque altre ore. Perché House Flipper è rilassante come tutti i giochi simili, e in più richiede una consistente dose di creatività e questo è sempre bello, specialmente in questi tempi in cui con un click puoi mostrare a un'intera community il tuo personalissimo lavoro. Ma la carriera di House Flipper non parte subito a razzo: all'inizio il tuo ufficio è una catapecchia scorticata dal tempo e puoi soltanto accettare lavoretti di poco conto. Non sei nemmeno tanto bravo, sia tu come giocatore che il tuo personaggio, limitato da abilità ancora da definire con l'esperienza. Devi quindi accontentarti di pulire case e fare qualche lavoretto di poco conto, ma dopo il necessario rodaggio ci verranno proposti obiettivi sempre più complessi fino a quando tutte le meccaniche di House Flipper si saranno rivelate. Questo tipicamente accade quando avremo finalmente abbastanza soldi per iniziare a dare un'occhiata al mercato immobiliare.

Compra, ristruttura e rivendi House Flipper: potremo acquistare abitazioni sempre più grandi, ristrutturarle e rivenderle scegliendo l'acquirente migliore I lavori per conto di terzi sono utili e remunerativi, ma non c'è niente di meglio che acquistare una catapecchia, rimetterla totalmente a nuovo, per poi rivenderla con il prezzo maggiorato del 100%. Ed è questo il vero fulcro del gioco che rimarrà comunque legato alle sue meccaniche di base composte da tante attività edilizie diverse, simulate sì ma in nome della semplicità: in House Flipper possiamo pulire la sporcizia con lo scopettone, aspirare blatte con l'aspirapolvere, rifare i letti, pulire i vetri, spennellare un nuovo intonaco, mettere piastrelle o parquet, carta da parati o pannelli, decidere dove inserire porte e finestre, abbattere e tirare su muri, arredare e illuminare, installare sanitari e caloriferi e prese della corrente. Insomma, dentro casa potete davvero sbizzarrirvi come probabilmente non accadeva in dai tempi dell'ultimo The Sims, anche se qui la visuale è tutta in prima persona, i lavori vanno effettivamente svolti e non si interagisce con nessun altro personaggio se non i possibili compratori di una casa, ovvero famiglie con diverse esigenze da soddisfare.

Voglia di DLC House Flipper: una volta che tutto sarà sistemato, si passa all'arredamento I primi lavori saranno più tediosi dei successivi perché le nostre abilità staranno a zero. Svolgendo i vari mestieri accumuleremo però punti esperienza che poi potremo spendere in diverse abilità pensate soprattutto, ma non solo, per velocizzare i lavori. Per esempio: all'inizio potremo verniciare soltanto una riga di mattoni per volta, spendendo punti esperienza invece potremo triplicare le righe di mattoni e diminuire la quantità di vernice sprecata. Più giocheremo e più House Flipper sposterà l'attenzione dai lavori veri e propri, ripetitivi e privi di test d'abilità, verso una libertà creativa davvero sorprendente. È una crescita esponenziale che, se ti piace quanto offre House Flipper, ti terrà attaccato al gioco per diverso tempo; sicuramente abbastanza per ripagare l'investimento fatto per acquistarlo. Anzi, sarà davvero dura resistere alla tentazione di non acquistare almeno l'espansione dedicata al giardinaggio, perfetto complemento al gioco base.

Tante case, pochi mobili House Flipper: trasformare una catapecchia in una casa del genere è uno dei grandi obiettivi di questo gioco Di nuove missioni negli ultimi anni ne sono state aggiunte diverse, e di case da comprare e vendere (alcune legate a degli straordinari easter egg) oramai ce ne sono più che abbastanza. Nella sua versione base però House Flipper è piuttosto avaro di mobili, ne servirebbero molti di più ma soprattutto di stili diversi. Da questo punto di vista non aiuta una certa chiusura alle mod che serve naturalmente a garantire che i DLC abbiano senso; al contrario è la qualità del DLC che dovrebbe spiccare rispetto a quello che offre la community. Sarebbe anche bello vedere mobili su licenza, una partnership con IKEA avrebbe perfettamente senso e renderebbe House Flipper molto più realistico, ma sono collaborazioni effettivamente fuori scala per una piccola sofware house come questa. Dal punto di vista della strumentazione si potrebbe fare lo stesso discorso: Teccpo, Black&Decker, Bosch! Strumenti migliori per risultati migliori, ma forse per questo dovremmo aspettare un seguito... e non vediamo l'ora.