PlayStation Stars: i "collezionabili digitali" sono degli NFT? Ecco la risposta di Sony

Oggi Sony ha presentato ufficialmente PlayStation Stars, il programma fedeltà a cui i giocatori PS5 e PS4 possono iscriversi per ottenere ricompense completando varie attività. Tra i premi in palio ci sono anche i "collezionabili digitali", ovvero delle "rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano". Parliamo dunque dei primi NFT ufficiali PlayStation?

Gli NFT sono dei token non-fungibili, ovvero beni digitali non replicabili, come un'immagine, un video o persino contenuti di un videogioco come una skin, e la cui proprietà viene certificata attraverso una blockchain. L'utente in possesso di un NFT volendo può trasferire la proprietà a un altro soggetto.

Come accennato in apertura, i dubbi sono nati per via della descrizione ufficiale dei collezionabili digitali di PlayStation Stars offerta dal blog ufficiale: "I collezionabili sono vasti quanto il nostro portfolio di prodotti e serie. Sono rappresentazioni digitali di ciò che i fan di PlayStation apprezzano, tra cui statuette di personaggi famosi e amati dei giochi e altre forme di intrattenimento, oltre a dispositivi ispirati alla storia di innovazione di Sony. Ci sarà sempre un nuovo collezionabile da ottenere, uno estremamente raro a cui ambire o qualcosa di sorprendente da collezionare solo per divertimento."

PlayStation, logo

Sulla questione è intervenuta Grace Chen, vice presidente of network advertising, loyalty e licensed merchandise di Sony PlayStation durante un'intervista con il Washington Post, dove ha spiegato che i collezionabili digitali di PlayStation Stars non sono degli NFT, in quanto il loro possesso non è trasferibile e non sono certificati da una blockchain:

"Non sono NFT. Assolutamente no. Non puoi scambiarli o venderli. Non sfruttano alcuna tecnologia blockchain", ha affermato Chen.

PlayStation Stars, un programma fedeltà che debutterà nel corso del 2022 e a cui possono partecipare tutti i giocatori PS5 e PS4. Le ricompense in palio, oltre ai collezionabili digitali, includono fondi per il PSN e prodotti del PlayStation Store. I giocatori possono ottenere premi e punti fedeltà partecipando a varie campagne e attività differenti. Ecco tutti i dettagli svelati da Sony.