Steam supporta i Joy-Con di Nintendo Switch in maniera ufficiale

Steam da oggi supporta in maniera ufficiale i Joy-Con di Nintendo Switch, con la possibilità di impostarli sia come singolo controller che come coppia di dispositivi.

Dopo l'introduzione del supporto per i retro controller di Nintendo Swich, Steam ha dunque completato l'opera, mettendo a disposizione degli utenti la piena compatibilità con i Joy-Con.

Si tratta semplicemente di una funzionalità extra per la piattaforma Valve o c'è dietro qualcosa di più grosso? Difficile dirlo in questo momento, ma si tratta senza dubbio di un percorso che parte da lontano, considerando che il supporto per i Pro Controller di Switch risale al 2018.

Al fine di utilizzare i vostri Joy-Con con Steam non dovrete fare altro che aggiornare il client all'ultima versione, dopo la tradizionale notifica all'avvio, e collegare i dispositivi via Bluetooth al PC perché vengano rilevati dal sistema.