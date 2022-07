Steam supporta ora i retro controller di Nintendo Switch

Steam ha ricevuto un nuovo aggiornamento che consente di utilizzare adesso anche i retro controller di Nintendo Switch, ovvero quelli che richiamano NES, SNES, Nintendo 64 e Mega Drive, in vendita agli abbonati a Nintendo Switch Online attraverso lo shop ufficiale.

La patch per il client di Steam è stata pubblicata il 27 luglio, con proprio questa caratteristica come elemento principale dell'aggiornamento: "Aggiunto il supporto per i controller classici di Nintendo Online", si legge nelle note della patch, a dimostrazione di come l'update sia mirato a questo specifico elemento.

Interrogato da The Verge, un portavoce di Valve ha confermato che l'aggiornamento al client di Steam è studiato specificamente per far funzionare i controller NES, SNES, Nintendo 64 e Mega Drive. Si tratta di un'aggiunta molto particolare, considerando che trova difficile applicazione nel catalogo Steam.

I controller NES per Nintendo Switch

In linea di massima, i controller supportati hanno meno tasti di quelli standard e sono decisamente particolari, come quello Nintendo 64, tuttavia è chiaro come Valve abbia intenzione di espandere il più possibile la compatibilità con i dispositivi di input per console.

D'altra parte, alcuni controller classici come quello Mega Drive può risultare molto utile per giocare alle vecchie glorie Sega su PC, ma anche a molti picchiaduro 2D non necessariamente appartenenti alla tradizione della console Sega, viste le sue particolari caratteristiche.