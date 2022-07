VALORANT: Tier List degli Agenti e Meta attuale per ogni mappa di gioco

Passiamo in rassegna ogni singolo Agente e mappa per scoprire Tier list e Meta di VALORANT dopo la patch 5.01.

Recentemente vi abbiamo raccontato 5 suggerimenti per migliorare le vostre performance su VALORANT. Oggi invece vogliamo parlare di Tier list e Meta attuali, quindi, di quali Agenti vanno forte tra i giocatori e quali tra loro è meglio selezionare per comporre un quintetto efficace a 360 gradi in ogni mappa. Ma cosa si intende per Tier List e Meta? Per quanto riguarda il Meta (acronimo di Most Effective Tactics Available), questo termine viene utilizzato per indicare generalmente le migliori tattiche a disposizione nel gioco, facendo sempre riferimento alle modifiche apportate al titolo dagli sviluppatori. Nel caso di VALORANT, parliamo quindi della miglior composizione della squadra in una determinata mappa, l'utilizzo combinato di equipaggiamento e abilità operatore e così via. Per quanto riguarda invece la Tier List, si intende una classifica di tutti gli agenti in base all'utilizzo e alla loro efficacia in gioco, che nel seguente articolo fanno riferimento alla patch 5.01 del gioco (della quale lasciamo tutti i dettagli aggiornati a questo link). Passiamo quindi in rassegna ogni grado della Tier list e mappa di VALORANT per scoprire gli Agenti più utili (e utilizzati) e il Meta attuale del gioco.

Tier List: Agenti di grado S Jett, uno degli Agenti più usati Partiamo dal grado più alto della Tier list di VALORANT, il grado S, che vede sul podio Chamber, Jett, Kay/O e Fade. Chamber è attualmente il golden boy di VALORANT data la sua incredibile versatilità. Il nostro Guardiano può spostarsi grazie ai nodi piazzati sulla mappa, raccogliere informazioni sulla posizione del team avversario, coprire lunghe zone con il cecchino ma mettere al contempo molta pressione con il suo revolver. Il fatto di poter equipaggiare una pistola pesante e un fucile di precisione, oltre all'arma scelta, rendono Chamber il perfetto jolly della situazione, oltre a rappresentare un Agente d'ingresso per i neofiti interessante: certo, il fatto che faccia di tutto un po' potrebbe confondere i nuovi arrivati ma, se non altro, darà modo di sperimentare diversi stili di gioco senza investire le risorse iniziali su più Agenti. Jett è fortemente utilizzata per via della sua mobilità. Va detto che questa Assassina non è l'unica ragazza veloce nel roster, anche perché è Neon a essere soprannominata "il fulmine". Ma il mix di mobilità, smoke e ultimate offensiva, la rendono un'Agente molto più flessibile rispetto a Neon, dove le sue sinergie e abilità sono molto più situazionali. Con i bilanciamenti previsti dalla patch 5.01, Kay/O fa il salto di qualità e passa in Tier S perché anche lui, come Chamber, risulta essere flessibile e adattarsi a diverse strategie di gioco. In quanto Demolitore, Kay/O ricopre un ruolo di supporto nella squadra, ma molto aggressivo poiché unico vero Agente dotato di pesanti abilità di soppressione folla: parliamo di un tank di sfondamento, capace di affiancare i propri compagni e all'occorrenza colpire quei team che giocano in formazioni molto serrate, solitamente ostici da abbattere per via della massiccia potenza di fuoco (nella maggior parte dei casi, i team molto uniti sono anche quelli che comunicano con chat vocale, quindi molto ben coordinati nelle azioni di gioco). Inoltre la sua abilità Frag//ment adesso può colpire e abbattere bersagli anche oltre gli ostacoli, diventando il counter perfetto per le torrette di Killjoy. Chiudiamo il grado S della Tier List con la regina dell'incubo Fade, decisamente un ottimo ricognitore e perfetto apripista. Le sue abilità le permettono d'individuare nemici rapidamente nella mappa e stanare i difensori avversari in modo sicuro, senza costringere il team a esporsi troppo. Inoltre i suoi poteri possiedono una forte sinergia con quelli di altri Agenti in Tier S a A, come Breach o Raze.

Tier List: Agenti di grado A E parlando proprio di Raze, apriamo la lista degli agenti di grado A, nella quale compaiono anche Skye, Sova, Breach, Viper, Yoru e Neon. Raze è forse quella più di nicchia nella Tier list A perché pensata per una solo scopo: infliggere tantissimi danni. Raze non può essere usata in copertura, né tanto meno può rimanere nelle retrovie, ma va usata allo scoperto nella speranza che la sua azione si quella decisiva. Se la vostra strategia è quella della resistenza, Raze forse non è l'Agente perfetto, ma con una Fade a fornirle informazioni utili o un Kay/O a spianarle la strada, le sue abilità esplosive possono fare la differenza. Skye è un'ottima alternativa a Fade qualora le abilità di quest'ultima non fossero proprio nelle vostre corde. Parliamo di un apripista capace di disorientare gli avversari e acquisire informazioni in modo sicuro e rapido, senza contare la possibilità di guarire il team o proteggerlo con la ultimate a ricerca. Ricordate che il predatore di Skye salta, quindi è davvero utile per esplorare dietro angoli ciechi e zone difficilmente accessibili. Se vi sentite tradizionalisti invece, è Sova a essere la scelta consigliata. Questo Agente rimane sempre gettonatissimo e presente in posizioni alte nella Tier List, non solo perché incluso nel pool iniziale degli Agenti, ma soprattutto perché è classico personaggio "easy to learn, hard to master": siamo certi che il biondo Sova vi regalerà diverse soddisfazioni, e passerà un po' di tempo prima di vederlo ai margini della Tier List. Come Kay/O, anche Breach è un demolitore da sfondamento ma, a nostro avviso, si guadagna un grado in meno rispetto al grosso robot per via di un elemento che fa la differenza: la comunicazione con il team. Se vi accontenterete di giocare Breach in modo sufficiente allora potrete spegnere il microfono e utilizzare solo i ping del sistema di comunicazione interno, ma se volte e giocare bene questo Agente allora dovrete uscire dalla vostra comfort zone e comunicare, perché gli attacchi ad area di Breach sono estesi, e il pericolo di fare troppi danni si nasconde dietro l'angolo. All'opposto troviamo Viper, Agente certamente utile e addirittura essenziale in alcune mappe ma forse diventata poco stimolante nel tempo. Non fraintendeteci, un main Viper nel team è sempre ben accetto, ma gli angoli e punti da coprire con le abilità della scienziata americana sono più o meno sempre gli stessi, e variano solo in base alla strategia della squadra avversaria. Va da sé che chi gioca da molto tempo questo Agente ha certamente una conoscenza superiore di mappe e linee di tiro, un know how sempre utile e che se sfruttato al meglio porta un enorme vantaggio. Per questo pensiamo che il Tier A sia comunque più che lecito per Viper: se siete giocatori metodici e che odiano le sorprese, lei è decisamente la scelta più sensata. E veniamo infine a Yoru e Neon, in Tier A per lo stesso motivo. Non possiamo ignorare il fatto che questi due Agenti, con ruolo Assassino/Duelist, sono attualmente la scelta preferenziale di chi gioca in Solo queue, ovvero coloro che prediligono un approccio solitario al gioco di squadra. Mentre il kit abilità di Neon è molto situazionale, portandola però all'autosufficienza nelle mani del giocatore giusto, Yoru risulta essere una scelta più flessibile, adattandosi bene sia a stili gioco aggressivi che tattici. Il piccolo bilanciamento apportato dalla patch 5.01 poi lo rende ancora più interessante.

Tier List: Agenti di grado B Sova è un buon demolitore, ma Fade e Skye possono fare altrettanto bene il suo lavoro Spostiamoci verso il fondo della Tier List passando al grado B, del quale fanno parte: Omen, Brimstone, Sage, Sova, Phoenix e Reyna. Omen e Brimstone sono due Agenti che ultimamente si vedono poco nelle partite non classificate. Non sappiamo se la motivazione è da attribuire alle loro rispettive abilità di piazzamento smoke, leggermente più complesse da gestire rispetto a una semplice granata fumogena, o perché semplicemente i giocatori si stanno concentrando sugli Agenti di Tier più alto. Sage continua a essere molto forte, anche perché l'unica in grado di modificare in modo consistente la mappa grazie al suo muro di cristallo. Le sue abilità di supporto e cura sono ancora molto preziose ma, per funzionare davvero bene, ci vuole dall'altra parte un giocatore con uno spirito altruistico e dedito un po' al sacrificio. Rimane essenziale per tutti quei gruppi che fanno della resistenza la loro arma vincente. Phoenix e Reyna si ritrovano tutti nella stessa condizione: sono buoni Agenti ma, attualmente, ce sempre qualcun'altro/a che può svolgere il loro lavoro, portando con sé qualche beneficio extra in più. Phoenix però ha ricevuto un piccolo buff dall'ultima patch: lo vedremo scalare nei prossimi mesi la Tier List?

Tier List: Agenti di grado C Astra è un'Agente fortissimo che però in pochi usano Arrivati al grado C della Tier list di VALORANT è bene ricordare ancora una volta questo concetto importantissimo: gli Agenti che troviamo a chiudere la classifica, che per esclusione sono Killjoy, Cypher e Astra, non sono qui perché deboli o inadeguati. L'esempio perfetto è proprio Astra che ai Masters di Copenhagen è stata la Stratega/Controller più scelta nelle mappe di Ascent e Split. Come Breach, se non di più, parliamo di un'Agente che ha bisogno di tanta comunicazione per essere giocata al meglio e il suo kit non sempre viene compreso al volo dai neofiti. Killjoy e Cypher condividono, come altri Agenti prima di loro in questa lista, un destino simile, ovvero quello di essere facilmente presi in contropiede dagli avversari. Killjoy in particolare, ha sempre posseduto dal suo arrivo abilità quasi indistruttibili: ora invece è molto facile opporvi resistenza, specialmente alle torrette, con quel nerf indiretto rappresentato dal potenziamento del kit di Kay/O. Lo stesso destino tocca anche a Cypher, con abilità allo stato attuale facilmente counterabili. Passiamo ora nel dettaglio in rassegna il Meta di ogni singola mappa di VALORANT.

Ascent Ascent, uno dei punti di piazzamento Spike (courtesy of Riot Games) La mappa Ascent è sicuramente una delle più iconiche del gioco. Due punti di piazzamento Spike (A e B) e un lungo corridoio "mid" al centro. L'idea è quella di avere un mix di mobilità e ricognizione con agenti in grado di spostarsi repentinamente (Jett e Omen) da un punto all'altro, inscenando un finto piazzamento della Spike per poi raggiungere velocemente il resto del gruppo, e agenti in grado di fornire informazioni come Chamber e Fade. Team consigliato: Jett, Omen, Kay/O, Fade e Chamber.

Bind Gli insidiosi vicoli di Bind (courtesy of Riot Games) Anche nel caso della mappa desertica Bind, troviamo due punti di Plant, ma in questo caso abbiamo una serie di vicoli stretti a comporre la zona centrale della mappa. L'idea di base del quintetto è quella di avere una squadra di agenti "flessibile", capace d'intervenire in diverse situazioni. Il focus è impedire la corretta visibilità dei punti chiave, per questo abilità in grado di sfruttare i punti ciechi dei cunicoli sono più che gradite. Infine con Chamber si possono sfruttare le poche linee di tiro lunghe della mappa. Team consigliato: Raze, Chamber, Viper, Skye e Brimstone.

Breeze La spiaggia di Breeze (courtesy of Riot Games) La mappa costiera Breeze offre sempre due punti di Plant, ma una serie di ampi spazi aperti in cui combattere. L'idea principale è quella del controllo area. Informazioni, controllo degli spazi e lunghe traiettorie di tiro, questo deve essere il vostro mantra e la comunicazione tra i membri del team deve essere costante. Non sarà facile come approccio ma sicuramente vi potrà fornire dei vantaggi. Team consigliato: Sova, Kay/O Chamber, Viper e Jett

Fracture La funivia centrale di Fracture (courtesy of Riot Games) Fracture è una delle mappe più complesse, caratterizzata anche dalla funivia centrale. L'idea alla base è quella del rallentamento degli avversari e del rimanere in vita il più possibile al fine di arrivare allo scontro nei minuti finali senza aver perso uomini in battaglia. Sage e Chamber sono i perni su cui far ruotare il quintetto. Team consigliato: Omen, Raze, Sage, Breach e Chamber

Haven La balaustra di Haven Tre zone di plant per la mappa dal sapore orientale, Haven. L'idea principale è quella di ottenere informazioni sulla posizione avversaria per costruire una azione coordinata di conseguenza. Jett è la vostra mina vagante. Il suo 1v1 può fare la differenza se lasciata andare da sola ad aggirare i nemici o a posizionare la Spike. Team consigliato: Killjoy, Sova, Omen, Jett e Breach.

Icebox Uno scorcio di mappa Icebox (courtesy of Riot Games) La mappa più verticale di tutto VALORANT. Icebox è molto complessa da affrontare soprattutto se si ha poca dimestichezza con il gioco. Anche in questo caso il quintetto deve essere in grado di affrontare situazioni di controllo ma anche repentini cambi di strategia dovuti a situazioni impreviste. Traiettorie lunghe per Chamber e Sova, controllo per Viper, supporto per Kay/O e infine l'agilità di Jett a cambiare le sorti degli scontri. Team consigliato: Jett, Viper, Kay/O, Sova e Chamber.