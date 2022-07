Black Panther Wakanda Forever: un set di giochi potrebbe aver svelato chi c'è sotto il costume

Dopo la dipartita di Chadwick Boseman, Marvel ha confermato che T'Challa - protagonista di Black Panther - non sarebbe stato sostituito da un altro attore. Questo però non significa che il personaggio di Black Panther non tornerà in Black Panther Wakanda Forever, in arrivo più avanti quest'anno. Chi sarà sotto il costume? Un set di giocattoli potrebbe averlo svelato in anticipo.

Ricordiamo che nel trailer ufficiale di Black Panther Wakanda Forever vi è modo di vedere, nel finale, Black Panther, ma non viene indicato chi sia. Ora abbiamo una possibile risposta, ma ovviamente si tratta di uno spoiler : se non volete scoprirlo, non andate oltre il trailer che trovate qui sotto.

Un nuovo set LEGO, come riportato dal sito The Brick Fan, mostra che Shuri (interpretata da Letitia Wright) indossa il costume di Black Panther, adornato da elementi dorati che possono anche essere visti nel trailer.

Anche se pare che la nuova Black Panther sia Shuri, che ricordiamo essere la sorella di T'Challa, non è detto che sia così. È possibile che la donna indossi il costume solo temporaneamente prima di passarlo a qualcun altro. Marvel non ha ancora confermato ufficialmente chi è Black Panther. Wright ha invece evitato di rilasciare dichiarazioni "compromettenti" quanto è stata intervistata da MTV News riguardo ai rumor; l'attrice ha detto: "Non so di cosa stai parlando, ma l'11 novembre prenderai il biglietto".

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo possibile Black Panther?