Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi 2: trailer e data di uscita dei nuovi 8 tracciati

Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi e, precisamente, al pacchetto 2 che include altri otto tracciati. La data di uscita è il 4 agosto 2022 e potete vedere il filmato qui sopra.

Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi - pacchetto 2 include i seguenti percorsi:

Cieli stracciatella (nuovo)

Deserto Kalimari (Nintendo 64)

Circuito di Mario 3 (SNES)

Gola Fungo (Wii)

Sprint a Sydney (Tour)

Flipper di Waluigi (DS)

Terre delle nevi (GB Advance)

Veduta di New York (Tour)

Ricordiamo che Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi include in totale sei pacchetti che saranno pubblicati entro la fine del 2023. In totale parliamo di 48 percorsi, divisi in Coppe da quattro tracciati l'una.

Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi è incluso all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, che offre tutta una serie di contenuti aggiuntivi, compreso Happy Home Paradise per Animal Crossing New Horizons e Octo Expansion di Splatoon 2, senza dimenticare i classici SEGA Mega Drive e SNES, NES e Nintendo 64.

Diteci, cosa ne pensate di questi tracciati per Mario Kart 8 Deluxe? Vi convincono?