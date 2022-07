FIFAe Nations Cup 2022, la eNazionale va alla ricerca del riscatto

Nonostante le ottime premesse, la prima giornata della FIFAe Nations Cup 2022 è stata molto complessa per la nostra eNazionale. Francesco Pio 'Obrun 2002' Tagliafierro, Danilo 'Danipitbull98' Pinto e Raffaele 'Er_Caccia98' Cacciapuoti non sono riusciti a imporre il loro gioco e il loro talento, nonostante il selezionatore e coach Nello 'Hollywood285' Nigro abbia provato a mescolare le carte alla ricerca della formazione più in forma. Non tutto, però, è perduto. A partire dalle 18 si giocherà sul canale Twitch della eNazionale, che potete trovare anche in testa a questa notizia, la seconda giornata: ci sarà il riscatto degli azzurri?

Come dicevamo ieri le aspettative erano alte. I nostri atleti, infatti, sono tutti reduci da un ottimo piazzamento alla FIFAe World Cup 2022. Nonostante questo gli azzurri si sono trovati a faticare contro squadre apparentemente alla loro portata, chiudendo il girone d'andata in quarta posizione con 1 vittoria, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Un risultato che li pone sull'orlo del baratro: a parimerito c'è l'India, la prima delle non qualificate alla fase successiva del torneo.

La classifica è sufficientemente corta da consentire qualunque tipo di risultato, non resta, quindi, che tifare i ragazzi di coach Hollywood285.