System Shock 3 è stato cancellato? Warren Spector sembra suggerirlo

System Shock 3 potrebbe essere stato definitivamente cancellato e la cosa sembra essere stata suggerita dallo stesso Warren Spector durante una recente intervista, in cui il game designer non ha riferito nulla in maniera chiara ma sembra considerare il progetto ormai chiuso.

Intervistato da GamesBeat, l'autore di Deus Ex e producer dell'originale System Shock sembra aver suggerito che System Shock 3, annunciato anni fa dal suo team OtherSide Entertainment, sia stato infine cancellato.

System Shock 3, una concept art

D'altra parte, sono ormai due anni che non si hanno notizie del gioco in questione e, anche in seguito a diversi licenziamenti occorsi al team, l'idea che il progetto non navighi in buone acque sembra ormai consolidata.

"Abbiamo rilasciato un annuncio l'anno scorso, non c'è molto altro da dire a questo punto", ha affermato Spector. "Tencent porterà avanti il franchise, starà a loro dire quello che vorranno dire, non ci sono molti chiarimenti che posso fare al momento".

I diritti su System Shock 3 sono in effetti passati a Tencent un paio d'anni fa e con questi anche la gestione del sito ufficiale attraverso il quale dovevano essere forniti aggiornamenti sullo sviluppo del gioco. "Come piccolo team indie, è stato problematico per noi riuscire a portare avanti il progetto da soli, crediamo che le profonde capacità di Tencent e la loro esperienza come compagnia di produzione di videogiochi possa portare il franchise verso nuovi livelli", si leggeva nel comunicato ufficiale di OtherSide all'epoca del passaggio di testimone.

Spector ha poi spiegato ulteriormente quanto fatto dal suo team sul progetto: "Ci abbiamo lavorato nel 2018 e 2019, questo è tutto", spiegando poi cosa sia successo in seguito e perché sia lo sviluppatore che il team si siano bloccati. "C'è stato un certo periodo in cui dovevamo recuperare, non so bene come dirlo. È una questione personale, lo sviluppo di videogiochi non è solo un lavoro, richiede del tempo il fatto di riottenere nuovamente un flusso creativo. Poi c'è stato il Covid e il mondo è impazzito", ha spiegato. Nel frattempo, di recente ha annunciato un nuovo gioco basato su una nuova proprietà intellettuale.

Per quanto riguarda System Shock 3, finora non era tramontata l'idea che il progetto fosse stato preso in mano da Tencent e portato avanti nello sviluppo sulla base di quanto inizialmente creato da OtherSide, ma le speranze si fanno sempre più flebili considerando il tempo passato dagli ultimi aggiornamenti. La parole vaghe ma piuttosto tristi di Spector sembrano suggerire che il progetto sia stato infine cancellato in maniera definitiva, ma attendiamo eventuali conferme al riguardo.