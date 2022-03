Wanted: Dead, trailer gameplay dall'SXSW per l'action degli autori di Ninja Gaiden

Wanted: Dead torna a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay in occasione dell'SXSW, mettendo in scena altre sequenze di gioco decisamente brutali per il nuovo action da parte degli autori di Ninja Gaiden, usciti da Team Ninja e confluiti nel nuovo team Soleil.

Pubblicato da 110 Industries, Wanted: Dead è un action in terza persona dall'impostazione classica e dall'azione particolarmente brutale, come possiamo aspettarci da un team composto in parte da sviluppatori provenienti da Team Ninja, che hanno lavorato a titoli come Ninja Gaiden e Dead or Alive.

Annunciato al Tokyo Game Show 2021, Wanted: Dead era tornato a mostrarsi anche in occasione di San Valentino con un trailer a tema ed è tornato a farsi vedere all'SXSW con alcune altre sezioni di gameplay, che dimostra soprattutto la velocità e il dinamismo del sistema di combattimento, con chiari riferimenti a Ninja Gaiden e simili.

In una Hong Kong futuristica in salsa sci-fi, i giocatori vestono i panni di Hannah Stone, un cyborg e tenente della Zombie Squad, un team di élite che si occupa di casi facendo ricorso indiscriminato alla violenza, ben al di fuori delle normali regole imposte per le forze dell'ordine. Il risultato sono combattimenti all'arma bianca e con armi da fuoco veramente spettacolari e violenti, nonché molto fluidi e veloci, come possiamo aspettarci dal director Hiroaki Matsui e dal producer Yoshifuru Okamoto, entrambi provenienti dalla scuola Team Ninja.

Wanted: Dead non ha ancora una data d'uscita precisa, ma come ribadito anche in questo nuovo trailer è previsto arrivare su PC, Xbox Series X e S e PS5 nel 2022.