Wanted: Dead, trailer annuncia il brutale action dagli autori di Ninja Gaiden

L'editore 110 Industries e lo sviluppatore Soleil hanno annunciato con un trailer Wanted: Dead, un action in terza persona particolarmente brutale. Soleil è uno studio formato da ex-Team Ninja, che hanno lavorato a titoli quali Ninja Gaiden e Dead or Alive. L'occasione dell'annuncio è stato lo showcase dell'editore al Tokyo Game Show 2021.

Wanted: Dead mira a offrire spettacolari quanto violenti combattimenti corpo a corpo, in una Hong Kong dark e fantascientifica dove c'è bisogno di affinare le proprie abilità per sopravvivere.

Questi gli elementi chiave dello staff che sta realizzando il gioco:

Director: Hiroaki Matsui (director della serie Ninja Gaiden)

Producer: Yoshifuru Okamoto (producer di Ninja Gaiden II e Devil's Third)

Lead Designer: Natsuki Tsurugai

Composer: Dasha Rush

Diretto da Hiroaki Matsui, Wanted: Dead ha come protagonista una donna forte e agguerrita, nonché estremamente spiccia nei metodi, che non si fa troppi problemi a massacrare i suoi nemici con le armi a sua disposizione. Guardate il trailer in testa alla notizia per rendervene conto.

Wanted: Dead è previsto per il 2022 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Quindi non sarà un titolo cross-gen.