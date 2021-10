FIFA 22 vende il 35% in meno in formato fisico rispetto a FIFA 21 in UK

GfK ha condiviso i nuovi dati del mercato videoludico UK, indicando le vendite fisiche dei giochi. Questi ci permettono di scoprire che FIFA 22 - il gioco di punta del periodo - ha venduto il 35% in meno in formato scatolato rispetto a FIFA 21, il quale era già in calo del 42% rispetto a FIFA 20.

Questo vuol forse dire che FIFA 22 sta vendendo molto poco? Assolutamente no. Questo dato ci permette di capire (ancora una volta, vorremmo dire) la sempre più grande importanza delle vendite digitali su console. Le vendite sono infatti perlopiù concentrate nel lato digitale. I dati dello scorso anno parlano chiaro: i download al lancio di FIFA 21 erano del 31% più alti rispetto a FIFA 20. Per la prima volta in assoluto, più persone avevano comprato FIFA in digitale che in formato fisico in UK (che rappresenta una tendenza che possiamo più o meno applicare anche ad altri mercati, chiaramente).

Per il momento non abbiamo dati delle vendite digitali di FIFA 22, ma la diminuzione delle vendite fisiche ci porta ancora una volta a pensare che le vendite digitali siano crescite in modo significativo. GfK ci rivela perlomeno su quali piattaforme il gioco sia stato venduto di più. Precisamente, FIFA 22 ha registrato vendite pari a:



41% - PS4

27% - Xbox One

23% - PS5

5% - Nintendo Switch

4% - Xbox Series X|S

FIFA 22

FIFA 22 è stato il più venduto in formato fisico nella settimana in UK. Potete leggere la nostra recensione qui.