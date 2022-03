Philips Momentum 279M1RV: la recensione del monitor 4K 144 Hz per il gaming su PC e console

Ed è proprio di questo che parliamo con la recensione del Philips Momentum 279M1RV , un monitor che rinuncia a un'illuminazione FALD o a neri assoluti in funzione del prezzo, impacchettando quasi 8.3 milioni di pixel in una diagonale di appena 27 pollici mettendo sul piatto definizione elevata, 144 Hz di refresh, garanzia di piena compatibilità con le nuove Xbox, copertura del colore elevata su quattro diversi tipi di gamma, un sostegno ergonomico di lusso, retroilluminazione dinamica Ambiglow e una connettività notevole.

Da qui l'impegno dei produttori nel rendere gli schermi 4K più abbordabili senza perdere di vista la qualità dell'immagine, necessaria per rendere appetibile l'incremento di risoluzione, e le dimensioni compatte ideali per le postazioni da gioco su PC.

Ormai uno standard quando si parla di televisori, la risoluzione 4K sta penetrando molto più lentamente nel segmento dei monitor, laddove tra esigenze differenti e pannelli c'è spazio sia per i classici schermi 1080p, sia per quelli con risoluzione 1440p, capaci di garantire un'ottima definizione e refresh estremi a prezzi sempre più contenuti.

Caratteristiche hardware

Il Philips Momentum 279M1RV è un monitor 4K piatto che si affida alla combinazione tra pannello Nano IPS e retroilluminazione W-LED, una formula abbastanza diffusa che consente di mantenere il prezzo accettabile nonostante caratteristiche da gaming notevoli. Parliamo infatti di 1 millisecondo di tempo di risposta GtG, AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, 144 Hz di refresh su PC da gioco di alto livello e 120 Hz di refresh al servizio delle console di ultima generazione. Il tutto racchiuso in una diagonale di appena 27 pollici che consente di piazzarlo comodamente negli spazi della tipica configurazione PC ed esalta la definizione, anche in funzione di testi e dettagli.

Inoltre le specifiche promettono una fedeltà del colore elevata e per ben quattro spazi di colore differenti. Il pannello da 10-bit usato da Philips garantisce infatti il 98% della copertura della gamma DCI-P3, il 110% per quella Adobe RGB, il 133% per quella sRGB e il 112% per quanto concerne lo standard NTSC, il tutto valorizzato dalla promessa di un Delta E inferiore a 2, almeno per i contenuti sRGB, e da un'uniformità dello schermo elevata.

In linea con la tipologia invece, la luminanza tipica di 450 nit in modalità SDR e con picchi di 600 nit per l'HDR, ma quest'ultimo promette qualcosa in più grazie alla retroilluminazione con local dimming da 16 zone contro quella da 8 zone di altri modelli similari. Certo, non parliamo di una resa paragonabile a quella di schermi FALD o Mini LED, ma parliamo anche di una spesa inferiore che tra l'altro risulta più bassa anche rispetto a quella necessaria per comprare modelli basati sulle stesse tecnologie e caratterizzati da caratteristiche leggermente inferiori. Il prezzo consigliato è infatti di 999€ che possono diventare circa 900 sfruttando offerte e shop secondari.

Certo, considerando il prezzo dobbiamo anche tenere conto di altri compromessi come la mancanza di un tasto di accensione dedicato, l'assenza della rotazione in verticale tipica degli schermi di alto livello e un design dello chassis piuttosto spartano, ma la dotazione del monitor Philips include caratteristiche più rilevanti tra connettività, retroilluminazione dinamica e un paio di altoparlanti non troppo modesti.

Partiamo dalla connettività che include ben cinque ingressi video suddivisi in 3 HDMI 2.1 per il 4K fino a 144 Hz, 1 ingresso DisplayPort 1.4a per il 4K fino a 144 Hz e una porta USB-C che può fare da DisplayPort per il 4K fino a 120 Hz e può anche essere usata per la ricarica delle periferiche con 65 W di Power Delivery. Il tutto valorizzato dalla modalità di suddivisione dello schermo Picture By Picture con due fonti differenti. Non mancano inoltre la classica uscita audio da 3.5 mm e ben 4 porte USB 3.2 affiancate dall'inevitabile porta USB-B upstream da collegare al PC per farle funzionare.

Tra gli extra infine, troviamo due altoparlanti da 5 W che promettono una potenza piuttosto elevata per un monitor, l'illuminazione dinamica Ambiglow con strisce di LED RGB programmabili su ogni lato dello schermo e la piena compatibilità con Xbox Series X|S, garantita con test dedicati. Ma il Philips Momentum 279M1RV non taglia certo fuori PlayStation 5 consentendo di giocare in 4K a 120 Hz anche sulla console Sony. Quest'ultima manca ancora del supporto per il VRR, ma può sfruttare le altre caratteristiche del monitor Philips che includono FRL, necessario per avere immagini non compresse in 4K al di sopra dei 60 Hz, e tempi di risposta bassi, necessari per poter godere di un'immagine in movimento pulita e ridurre l'input lag complessivo.

Scheda tecnica Philips Momentum 279M1RV