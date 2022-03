Resident Evil 4 Demake sembra una versione costruita su PS1, in video

Non poteva mancare il progetto Demake anche per Resident Evil 4, visto che la serie Capcom sembra essere diventata una sorta di banco prova per la costruzione di esperimenti di questo tipo, in questo caso con una versione del gioco che sembra uscita direttamente da PS1.

"Demake" è un bizzarro neologismo che sta a significare un forte downgrade effettuato in maniera volontaria su un gioco, di fatto costruendone una nuova versione che afferisce a stili appartenenti ad epoche precedenti.

Con il gusto nostalgico che caratterizza il panorama attuale dei videogiochi, operazioni di questo tipo hanno portato a riscoprire la "bellezza" del primo 3D dell'epoca 32-bit, spesso e volentieri, come succede anche con questo nuovo progetto.

Il Demake di Resident Evil 4 è stato costruito dal canale Rustic Games BR che ne ha postati alcuni video su YouTube: non è chiaro se si tratti proprio di un progetto destinato a diventare una sorta di gioco giocabile dal pubblico o se si limiti ad essere una presentazione teorica legata solo ai video in questione.

In ogni caso, i video sono interessanti perché ricostruiscono alcune scene tipiche di Resident Evil 4 ma trasportate nel contesto dei primi tre capitoli, mutuando la struttura grafica di Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 e applicandola ad ambientazioni inedite per gli originali. I modder hanno anche rielaborato l'interfaccia utente in maniera originale, ma il tutto seguendo sempre lo stile classico della grafica a 32-bit.