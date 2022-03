OtherSide Entertainment annuncia lo sviluppo di un nuovo gioco, diretto da Warren Spector

OtherSide Entertainment, lo studio di sviluppo fondato da Paul Neurath (ex Origin Systems ed ex Looking Glass), ha annunciato la lavorazione di un nuovo gioco, che sarà diretto nientemeno che dal maestro Warren Spector, l'uomo cui dobbiamo System Shock e Deus Ex, tra i tanti.

Il nuovo progetto non ha ancora un nome, ma viene descritto come un immersive sim basato su di una proprietà intellettuale completamente nuova di OtherSide.

Spector, attivo nel mondo dei videogiochi ormai da decenni, ha dichiarato che i fan dei suoi lavori sanno cosa attendersi: "un mondo immersivo dalla narrativa coinvolgente, che i giocatori influenzeranno direttamente con le loro scelte e il loro stile di gioco."

Attualmente il tutto è nelle prime fasi di sviluppo, ma presto dovrebbero essere condivisi i primi dettagli ufficiali. Di seguito potete vedere anche il primo artwork del misterioso titolo.

Il primo artwork del nuovo gioco di Warren Spector

Oltre al gioco di Spector, OtherSide ha anche annunciato di avere un uovo general manager: il veterano Jeff Goodsill, che ha già collaborato con la compagnia come consigliere. Goodsill ha lavorato per studi quali: nsemble Studios, Papyrus Design Group, Iron Lore Entertainment e Tencent Boston; a serie quali Age of Empires, Warhammer 40,000: Dawn of War, Titan Quest e NASCAR Racing.