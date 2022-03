La serie di Cuphead!: Netflix l’ha già rinnovata per la seconda stagione, che uscirà a breve

La serie di Cuphead! è stata rinnovata da Netflix per la seconda stagione. L'annuncio è stato dato da Studio MDHR, la software house del gioco, che ha anche svelato il periodo d'uscita: estate 2022.

onsiderando che la prima stagione è uscita a febbraio 2022, si tratta di un'attesa davvero breve. Probabilmente i lavori sulla serie non si sono mai fermati, in attesa che Netflix la confermasse, altrimenti non si spiegherebbe tanta celerità.

I contenuti della seconda stagione di La serie di Cuphead! non sono ancora noti, anche se immaginiamo che sarà dato immediatamente un seguito all'ultimo episodio della prima, che si conclude con un finale sospeso.

La serie di Cuphead! è opera di Dave Wasson, autore di serie animate già noto per Time Squad e Star vs. The Forces of Evil.

Se volete avere più dettagli su La serie di Cuphead!, leggete la nostra recensione della prima stagione.