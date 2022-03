Nintendo Switch Sports: data miner scova due sport inediti

Il data miner @Wipeoutjack7 ha scoperto due sport inediti scavando nei dati di Nintendo Switch Sports. Si tratta del "Basketball" e del "Dodgeball", che si trovano in un file insieme agli altri sport giocabili, ossia quelli che saranno inclusi con il gioco al lancio.

Ora, è difficile dire se si tratti di due sport cancellati, ossia inizialmente previsti, ma poi tagliati per motivi che non ci sono dati di conoscere, oppure se i riferimenti siano legati a dei futuri aggiornamenti del gioco, che aggiungeranno dei nuovi contenuti.

Va detto che la politica di Nintendo con i titoli di Nintendo Switch è stata molto aperta verso gli aggiornamenti. Praticamente quasi tutti i suoi titoli maggiori hanno ricevuto patch gratuite con nuovi contenuti e DLC a pagamento. Basti pensare ai recenti annunci relativi a Mario Kart 8 Deluxe per rendersene conto. Negli ultimi anni l'atteggiamento della compagnia verso questi aspetti è enormemente cambiato rispetto al passato.

Quindi non è difficile ipotizzare che, in caso di successo, anche Nintendo Switch Sports sarà espanso in qualche modo, magari aggiungendo proprio il basket o il dodgeball.

Per il resto vi ricordiamo che la data d'uscita di Nintendo Switch Sports è stata fissata al 29 aprile 2022, naturalmente solo su Nintendo Switch.