State of Play di marzo probabilmente rimandato a causa della guerra, per una voce di corridoio

Il vociferato State of Play di marzo potrebbe essere rinviato a data da destinarsi, almeno stando a una voce di corridoio raccolta dall'insider AccountNGT, noto per le informazioni su Star Wars Eclipse date con largo anticipo. Il motivo del rinvio è facilmente immaginabile: la guerra russo-ucraina.

Ora, stando a quanto riportato da AccountNGT, il rinvio potrebbe essere molto breve e l'evento potrebbe tenersi comunque a marzo, ma in una data più tarda rispetto a quella inizialmente pianificata. Su questo non ha alcuna certezza. Come sempre prendete le informazioni provenienti dagli insider con le dovute cautele, fino alle conferme ufficiali.

Certo, nel caso la mossa di Sony sarebbe logica, visto che fare annunci con il conflitto in corso potrebbe essere controproducente, vuoi per l'esposizione, vuoi per le inevitabili accuse che le fioccherebbero addosso.

Detto questo, AccountNGT aveva già parlato dello State of Play qualche ora prima, svelando che potrebbe essere l'occasione del ritorno di alcune importanti proprietà intellettuali, ma non il momento in cui Sony giocherà tutte le sue carte. Staremo a vedere se sarà così. Sempre che arrivi davvero a breve un nuovo State of Play (non improbabile, considerando che ormai Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 sono arrivati).