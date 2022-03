Humble Heroines Bundle offre degli ottimi giochi a un prezzo bassissimo

Per festeggiare marzo, il mese delle donne, Humble Bundle ha lanciato l'Humble Heroine Bundle, che offre sette giochi, compresi alcuni tripla A, a un prezzo davvero concorrenziale. Vediamo quali sono i giochi compresi nell'offerta:

Pagando 1€ si porta a casa:

Pagando almeno 10,55€ si portano a casa anche:

Infine, pagando 17,59€ si portano a casa anche:

Pagina dell'Humble Heroines Bundle

Leggiamo la descrizione ufficiale del bundle:

Coraggiosi alpinisti, soldati d'élite, autisti a domicilio cyberpunk e altre fantastiche eroine sono al centro della scena nel nostro ultimo bundle di giochi! Difendi l'umanità nei panni della potente psionica Kasane in Scarlet Nexus e aiuta Miriam a rompere la maledizione di un alchimista in Bloodstained: Ritual della notte. Affronta lo sciame di locuste nei panni del caporale Kait Diaz in Gears 5 e percorri le strade di un futuro noir bagnato dalla pioggia nei panni di Rania in Cloudpunk. Aiuta Madeline a salire sulla montagna Celeste e molto altro!

Parte dei ricavi del bundle andranno a supportare Girls Who Code, organizzazione che si occupa di aiutare le donne a entrare nel mondo dei videogiochi come sviluppatrici.