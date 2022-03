Doom 2: John Romero pubblica un nuovo livello per supportare l'Ucraina

John Romero ha pubblicato un nuovo livello di Doom 2 per raccogliere fondi per l'Ucraina. Era dal 1994 che lo storico designer di id Software non pubblicava un livello per Doom 2. Considerando che si tratta di uno degli autori del titolo originale, ci troviamo di fronte a un piccolo evento.

Romero: "Per supportare la popolazione ucraina e gli sforzi umanitari della Croce Rossa e dell'UN Central Emergency Response Fund, ho pubblicato un nuovo livello di Doom II per una donazione di 5€. Il 100% del ricavato andrà a queste agenzie. Grazie. romero.com."

Il livello si chiama One Humanity e potete acquistarlo da questo indirizzo.

Uno screenshot di One Humanity, il nuovo livello di John Romero per Doom 2

Non è la prima volta che Romero torna sui primi due Doom in realtà. In particolare per il primo ha pubblicato Sigil, una megawad molto apprezzata. C'è da dire che in questo caso ciò che conta è più la raccolta fondi in sé che la qualità del livello. Comunque sia, considerando che lo aspetto, si spera in bene anche per quella.