Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di yuriv_cosplay è un'ode all'avvenenza

Vediamo questo cosplay di Aphrodite, uno dei personaggi più amati dalle cosplayer tra i molti della serie Record of Ragnarok, realizzato da yuriv_cosplay come una vera e propria ode all'avvenenza.

"O Musa, dimmi le opere di Afrodite d'oro,

dea di Cipro, che infonde il dolce desiderio negli dei

e domina le stirpi degli uomini mortali,

e gli uccelli che volano nel cielo, e tutti gli animali,

quanti, innumerevoli, nutre la terra, e quanti il mare"

Quale profondo turbamento è in grado di causare la visione della bellezza nella mente di chi riesce a incontrarla? La Aphrodite di Record of Ragnarok è un personaggio che fa della bellezza superba il suo marchio, e l'opera di yuriv_cosplay tenta di cogliere proprio questo aspetto, andando non solo a replicare il costume della dea in modo eccellente, a parte per qualche piccolo dettaglio, ma anche il suo atteggiamento annoiato verso il mondo intero. Tutto sembra esserle inferiore. Davvero un ottimo lavoro.

Record of Ragnarok è una serie che racconta di un torneo tra gli dei e i più forti tra gli umani per decidere il destino della nostra specie, che i celesti vorrebbero sterminare una volta per tutte.