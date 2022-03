Gran Turismo 7: annunciata la collaborazione con Anti Social Social Club

Con il lancio di Gran Turismo 7 ormai alle porte, Sony e il marchio di abbigliamento Anti Social Social Club hanno unito le forze per realizare una livrea speciale per la Toyota Supra GT500, che sarà disponibile anche nel gioco in edizione limitata.

La collaborazione è stata annunciata con un trailer, che potrete visionare nel player sottostante. L'estetica della livrea ispirerà anche una collezione limitata che include felpa, maglietta, cappellino, calze da gaming e guanti da pilota. Inoltre, sarà anche disponibile come accessorio un volante Gran Turismo DD Pro personalizzato, realizzato appositamente per Gran Turismo 7. Per realizzare la collezione, Anti Social Social Club ha consultato il pilota professionista e stuntman Ken Gushi, comparso nel filmato.

La livrea Anti Social Social Club sarà disponibile tramite un codice promozionale da riscattare tramite il PlayStation Network che verrà distribuito con l'acquisto degli oggetti realizzati per la collaborazione con Gran Turismo su AntiSocialSocialClub.com, che saranno disponibili dalle 17:00 italiane di venerdì 4 marzo. Inoltre, alcuni codici promozionali saranno distribuiti tramite uno concorso, proposto sui canali social di Gran Turismo.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile a partire dal 4 marzo in esclusiva per PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del nuovo racing game di Polyphony Digital.