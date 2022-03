F1 2022: avrà le supercar, cross-play e VR, ma niente modalità carriera, per un rumor

Stando a un articolo pubblicato dal sito Xfire e redatto dal noto giornalista e insider Tom Henderson, F1 2022 porterà con sé tante novità nella serie, tra cui il cross-play tra piattaforme e le supercar.

Secondo le fonti di Henderson, la novità più importante di F1 2022 sarà l'assenza di una carriera classica, sostituita da una nuova modalità, chiamata "F1 LIFE". Qui i giocatori potranno dare uno sguardo più da vicino al dietro le quinte della vita quotidiana dei piloti di Formula 1, con la possibilità anche di acquistare e collezionare "vari oggetti di lusso", come orologi e occhiali.

F1 2021, un'immagine tratta dal gioco

L'assenza di una modalità carriera potrebbe far storcere il naso agli appassionati della serie, ma secondo le fonti di Henderson questa tornerà a partire da F1 2023. A quanto pare infatti gli sviluppatori sono stati costretti a non includerla nell'edizione di quest'anno per rispettare le tempistiche dei lavori.

Sempre secondo l'articolo di Xfire, l'altra novità di rilievo è l'introduzione delle supercar, che i giocatori potranno acquistare e collezionare nella modalità F1 LIFE e usarle per gareggiare in single player o in multiplayer online nei 23 tracciati presenti nel gioco. F1 2022 a quanto pare inoltre supporterà il cross-play tra piattaforme e supporterà i visori per la realtà virtuale, una feature richiesta a gran voce dalla community da anni.

Infine il report afferma che nel gioco non sarà presente il circuito russo "Soichi Autodrom" per via della guerra in Ucraina, una decisione dunque in linea con quella presa da EA per FIFA 22. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le molle le indiscrezioni riportate dal report di Xfire, per quanto Tom Henderson nel tempo si sia rivelato una fonte affidabile.