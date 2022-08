System Shock: nuovo trailer dalla Gamescom 2022 del remake per PC e console

Durante il corso del Future Games Show della Gamescom 2022, Nightdive Studios ha presentato un nuovo trailer del remake di System Shock, attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, che potrete visualizzare nel player qui sopra. Purtroppo, neppure in questa occasione è stata annunciata la data di uscita.

Il filmato, accompagnato dalla robotica e inquietante voce di SHODAN, l'IA che rappresenta l'antagonista principale del gioco, mostra sequenze di gameplay inedite, tra azione, horror, luci al neon e nemici agguerriti.

System Shock è un remake dell'indimenticabile action adventure in prima persona del 1994, che in questo rifacimento potrà vantare un comparto grafico ricostruito da zero e in alta definizione, così come un'interfaccia completamente rivista e nuovi suoni e musiche.

Nonostante non abbia ancora una dita di uscita ufficiale, lo sviluppo del remake di System Shock dovrebbe essere in una fase avanzata, stando alle dichiarazioni di Warren Spector durante il PC Gaming Show di pochi mesi fa, dove per l'occasione aveva presentato un altro trailer del gioco.