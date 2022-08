Off the Grid: nuovo trailer dalla Gamescom 2022 per il battle royale del regista Neill Blomkamp

Al Future Games Show della Gamescom 2022 del 25 agosto 2022 è stato mostrato Off the Grid, un battle royale dal team del regista Neill Blomkamp. Eccone il trailer cinematografico che mostra la componente narrativa. Il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2023.

Off the Grid è un battle royale per 150 giocatori con multiplayer PvP, schermaglie e anche meccaniche da PvE. Ci sarà anche un atipico focus sulla trama e sulla componente narrativa. La storia e i personaggi saranno "hard-boiled".

Non manca in Off the Grid un sistema di crafting e personalizzazione, con anche la possibilità di commerciare oggetti con altri utenti. Il gioco è di un team creato da Neil Blomkamp (regista di District 9, Elysium, Chappie).

