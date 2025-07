Off the Grid è disponibile in versione completa su Steam, ecco il trailer di lancio

In Off The Grid potremo trasformarci in una vera e propria macchina modulare da guerra : ogni arto può essere sostituito al volo con uno nuovo, saccheggiato dai nemici caduti o assemblato a partire da componenti trovati sul campo di battaglia.

Off the Grid: nuovo trailer dalla Gamescom 2022 per il battle royale del regista Neill Blomkamp

In questo scenario, infatti, l'uomo si è fuso con la macchina per dare vita a un'esperienza competitiva senza precedenti, uno show televisivo ad altissimo budget che si presenta come una sanguinosa Battle Royale trasmessa in mondovisione, che intrattiene gli spettatori mostrando loro assoluta violenza.

Ambientato nell'insidiosa Teardrop Island, lo sparatutto in terza persona firmato dal visionario regista Neill Blomkamp (District 9, Elysium) punta a riscrivere le regole del genere, proiettando i giocatori in un futuro brutale, ipertectonologico e dai risvolti tanto drammatici quanto spettacolari.

Il trailer di lancio di Off the Grid conferma che il gioco è disponibile in versione completa su Steam , al termine di un lungo periodo in accesso anticipato che tuttavia prosegue ancora su PS5 e Xbox Series X|S.

Un importante passo in avanti

A quasi un anno di distanza dal debutto in accesso anticipato, Off the Grid ha compiuto un importante passo in avanti con il lancio della versione completa su Steam, in attesa di capire quando accadrà lo stesso anche per le versioni PS5 e Xbox Series X|S del gioco, come detto ancora in early access.

La supervisione di Blomkamp si è tradotta in un'ambiziosa campagna narrativa, che farà il proprio debutto entro la fine dell'anno e che promette di arricchire ed estendere l'affascinante lore di Off the Grid in una maniera di cui solo il regista canadese è capace.