Il cosplay di Zelda da Breath of the Wild firmato Ashen Reina omaggia Star Wars?

Il cosplay di Zelda da Breath of the Wild realizzato da Ashen Reina sembra voler omaggiare l'iconica scena con la Principessa Leia in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, anche se stavolta non c'è un enorme Jabba the Hutt sullo sfondo.

Completamente diversa rispetto alle sue precedenti incarnazioni, la Zelda di Breath of the Wild si divide fra scienza e mitologia, ambizione e tradizione, finendo però schiacciata dalle aspettative legate alla profezia per cui lei rappresenterebbe la chiave per salvare Hyrule.

Da questo punto di vista i paralleli con Leia Organa sono chiari, visto che anche il personaggio di Star Wars svolge un ruolo centrale come guida della Ribellione contro l'Impero.

Con l'uscita della Nintendo Switch 2 Edition, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha potuto godere di un sostanziale rilancio, ricevendo importanti miglioramenti tecnici che apriranno le porte del gioco a tanti nuovi appassionati.