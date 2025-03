Il cosplay di Marcille Donato da Delicious in Dungeon firmato Ashen Reina è delizioso

L'interpretazione di Ashen tira fuori tutta la dolcezza del personaggio, come accade spesso per i lavori realizzati dalla giovane modella russa.

L'aspetto di Marcille riprende i tratti tipici degli elfi, dunque lunghi capelli biondi e orecchie a punta , sebbene in realtà non si tratti di una ragazza agile e sfruggente, quanto piuttosto goffa e impacciata.

Ashen Reina ha scelto di realizzare il cosplay di Marcille Donato , uno dei personaggi principali del manga Delicious in Dungeon , conosciuto anche come Dungeon Meshi. Il risultato? Delizioso, naturalmente.

Un giovane talento

Sicuramente il cosplay di Marcille Donato vi avrà fatto pensare alla principessa Zelda, e del resto pare ci siano due giochi di The Legend of Zelda in arrivo su Nintendo Switch 2, a conferma di come la serie rappresenti ancora uno degli asset più importanti a disposizione della casa di Kyoto.

Tornando invece ad Ashen Reina, si tratta di una cosplayer giovane ma talentuosa: lo dimostrano le sue interpretazioni di Ashley da Resident Evil 4, Hermione dalla saga di Harry Potter, D.Va da Overwatch e Misa Amane da Death Note.