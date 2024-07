Il cosplay di D.Va da ashen.reina è assolutamente fedele al design di Overwatch

Ex pro player coreana, D.Va difende il suo paese in Overwatch sfruttando gli straordinari riflessi che l'hanno resa una campionessa dei videogiochi, e mettendo in campo una serie di abilità devastanti mentre pilota il suo potente mech.

Il cosplay di D.Va da ashen.reina è in perfetto stile Overwatch : la modella russa ha interpretato l'eroina in maniera assolutamentre fedele al suo design nel gioco, grazie a un costume dettagliato e a un makeup particolarmente curato.

Overwatch o Concord?

Come certamente saprete, Overwatch non sta passando un bel periodo e altri prodotti cercano di attrarre i milioni di giocatori che inizialmente affollavano i server dell'hero shooter targato Blizzard, come ad esempio Concord, che abbiamo provato in beta.

Certo, sul piano della popolarità presso i cosplayer sarà dannatamente dura sostituire questi personaggi, che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. Lo dimostrano le ultime interpretazioni di Kiriko da ashen.reina, Ashe da Lada Lyumos, Tracer da narga_lifestream e Widowmaker da Alyson Tabbitha, solo per fare alcuni esempi.