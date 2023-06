Overwatch 2, il cosplay di Widowmaker da Alyson Tabbitha è una trasformazione perfetta

Alyson Tabbitha è tornata: la modella americana, che si era presa una pausa dopo aver comprato casa, ha realizzato uno splendido cosplay di Widowmaker, l'iconico personaggio di Overwatch 2 che non si separa mai dal suo enorme fucile.

A pochi giorni dalla presentazione di Overwatch 2: Invasion all'Xbox Showcase, lo sparatutto a base multiplayer di Blizzard torna dunque a ispirare i cosplayer di tutto il mondo, in questo caso con una delle classiche trasformazioni di Alyson.

Realizzando come al solito tutto da sola, dal makeup al costume, passando infine per gli accessori, la modella americana ha riempito la sua creazione di fantastici dettagli, raccontando di come abbia passato tante serate in compagnia di Overwatch 2.

Altri lavori notevoli di Alyson sono senz'altro le sue interpretazioni di Ahsoka da Star Wars, Mary Marvel da Shazam! Furia degli Dei, Mando da The Mandalorian e Vi da Arcane.