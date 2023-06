Ghost Trick: Detective Fantasma, trailer di lancio per la remaster

Ghost Trick: Detective Fantasma è disponibile a partire da oggi su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato da Capcom, che ci introduce ai personaggi e alla storia di questa affascinante remaster .

Remaster impeccabile

Come abbiamo scritto nella recensione di Ghost Trick: Detective Fantasma, la formula messa a punto da Shu Takumi nell'ormai lontano 2010 non sembra invecchiata di un giorno e funziona ancora in maniera eccellente, pur utilizzando un approccio che rende il trial & error parte integrante dell'esperienza.

Il lavoro svolto dagli sviluppatori sul piano della rimasterizzazione, inoltre, è davvero sorprendente: gli sprite dei personaggi e tutti gli artwork sono stati rielaborati per risplendere in alta definizione, e persino le animazioni sono state arricchite di fotogrammi per risultare ancora più fluide.

Il trailer di lancio ci ricorda anche che è possibile scaricare una demo gratuita di Ghost Trick: Detective Fantasma, provare il gioco e le sue peculiari meccaniche, quindi eventualmente trasferire i progressi effettuati sulla versione completa una volta acquistata.