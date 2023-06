Microsoft e FTC, l'udienza si è conclusa con una fitta serie di domande del giudice

L' udienza che vede contrapposte Microsoft e FTC in merito all'ingiunzione preliminare richiesta dalla commissione si è conclusa con una fitta serie di domande della giudice, rivolte in particolare agli avvocati dell'antitrust americano.

Non tutte le esclusive sono cattive, dice FTC

Gli avvocati della FTC hanno quindi fatto presente che non tutte le esclusive sono cattive e che si tratta di operazioni legittime, mentre le acquisizioni vanno a influenzare la competizione: ad acquisto finalizzato, Activision tenderebbe a dare la precedenza a Xbox rispetto a tutte le altre piattaforme.

La giudice ha citato l'acquisizione di Bungie e parlato del fatto che magari se Sony avesse firmato l'accordo per portare Call of Duty su PlayStation per dieci anni magari non sarebbero tutti lì a discutere. Quindi ha chiesto dettagli su cosa renda Call of Duty così speciale.

I dati prodotti dall'esperto portato in aula dalla FTC, che parlano di uno scostamento del 20% del mercato, non hanno infatti convinto la giudice, che non ha capito da dove arrivino esattamente quelle conclusioni.

La giudice ha quindi chiesto ai legali della commissione di spiegarle perché quegli utenti dovrebbero smettere di giocare Call of Duty su PlayStation nel caso in cui l'acquisizione vada a buon fine. In generale, FTC è sembrata impreparata sulla questione, nel senso che le loro sono solo stime e deduzioni.