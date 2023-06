L'acquisizione di Activision danneggia Sony, dice FTC, e la giudice li bacchetta

L'acquisizione di Activision secondo i legali della FTC rappresenta un danno per Sony: è questa l'argomentazione che è spuntata a un certo punto, durante le fasi conclusive dell'udienza che vede Microsoft contrapposta alla commissione antitrust americana.

La giudice Corley li ha però bacchettati, dicendo che non è in discussione un eventuale danno nei confronti di Sony, bensì quello che potrebbe riguardare i consumatori: una precisazione importante, vista la diffusa sensazione che l'antitrust abbia agito più per difendere la casa giapponese e le sue rimostranze che non gli utenti.

Come abbiamo riportato, l'udienza si è conclusa con una fitta serie di domande nel tentativo di individuare una stima precisa e credibile degli utenti che passerebbero a Xbox nel caso in cui l'acquisizione andasse a buon fine, stima che per il momento appare fumosa.

Pare tuttavia sarà proprio su questo aspetto che si baserà la decisione della giudice: il verdetto arriverà in tempi ragionevolmente brevi, ha assicurato la Corley, che in tal senso che voluto rassicurare Microsoft.